Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: contrat EPCC pour un projet en Australie information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Technip Energies, en consortium avec Monford Group, indique avoir remporté un contrat d'ingénierie, fourniture d'équipements, construction et mise en service (EPCC) auprès de Yuri Operations, pour un projet d'usine d'hydrogène vert en Australie occidentale.



Le projet Yuri, développé en partenariat avec Yara Clean Ammonia et Engie, comprend une usine d'électrolyse de 10 mégawatts. Il produira jusqu'à 640 tonnes d'hydrogène vert par an pour une utilisation dans l'usine d'ammoniac Yara Pilbara existante.



Dans le cadre de ce contrat, Technip Energies est responsable de la gestion globale du projet et de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la mise en service et du démarrage de l'usine d'électrolyse.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -1.10%