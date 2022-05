Technip Energies: contrat EPC pour une usine au Wyoming information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 09:43

(CercleFinance.com) - Technip Energies, en consortium avec Saulsbury Industries, annonce avoir remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) afin d'augmenter la capacité de captage et de stockage du carbone (CCS) à l'usine LaBarge.



Cette usine détenue par Exxonmobil et située au Wyoming, a actuellement la capacité de capter plus de six millions de tonnes métriques par an. Ce projet d'expansion permettra de capter plus d'un million de tonnes métriques supplémentaires de CO2 par an.



Dans le cadre de ce contrat, Technip Energies sera responsable des services d'ingénierie et de fourniture des équipements, tandis que Saulsbury Industries se chargera de la construction et de l'installation du pipeline.