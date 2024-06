Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: contrat dans la pétrochimie en Inde information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté un contrat 'significatif' (entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires selon sa terminologie) auprès d'Indian Oil Corporation Limited (IOCL), qui sera comptabilisé dans les prises de commandes du deuxième trimestre 2024.



Ce contrat inclut la licence, l'ingénierie de base, la fourniture d'équipements propriétaires et de catalyseurs et les services associés pour une unité de craquage de naphta d'une capacité de 1500 kilotonnes par an, au sein du complexe pétrochimique de Paradip, en Inde.



Ce complexe pétrochimique sera intégré à la raffinerie existante d'une capacité de 15 millions de tonnes par an. Il s'agira de l'un des quatre projets proposés dans le cadre du programme Petroleum, Chemicals & Petrochemical Investment Regions en Inde.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 21,16 EUR Euronext Paris +2,52%