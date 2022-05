Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: contrat avec Samsung Engineering au Texas information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Technip Energies et Samsung Engineering indiquent avoir remporté un contrat d'ingénierie préalable à la décision finale d'investissement, pour le projet de Texas LNG à Brownsville, aux États-Unis, projet pour lequel ils vont créer une coentreprise.



Dans ce cadre, le groupe français a été désigné maître d'oeuvre, en charge de la conception et de la livraison du projet. L'infrastructure envisagée comprend un complexe d'exportation de GNL d'une capacité de quatre millions de tonnes par an.



Le projet Texas LNG intégrera la solution technologique SnapLNG de Technip Energies, développée en collaboration avec Air Products et qui associe un système modulaire compact pour les trains de taille moyenne à des composants et technologies standardisés.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris 0.00%