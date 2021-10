Technip Energies : Colette Cohen va rentrer au conseil d'administration

(AOF) - Le conseil d'administration de Technip Energies proposera la nomination de Colette Cohen en tant qu'administratrice non exécutive à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe qui se tiendra en 2022. Jusqu'à l'assemblée, Colette Cohen assistera aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observatrice.

Colette Cohen est directrice générale du Net Zero Technology Centre (Centre pour la Technologie Zéro Emission), une organisation qui se consacre au développement et au déploiement de technologies pour accélérer la transition vers un avenir " net-zéro ".

Colette Cohen a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'industrie et a occupé plusieurs postes de direction au sein de leaders du secteur tels que BP, ConocoPhillips et Centrica E&P, au Royaume-Uni et à l'étranger.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.