Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : Bpifrance renforce sa participation Cercle Finance • 01/04/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Bpifrance a annoncé jeudi avoir bouclé un investissement de 100 millions de dollars au sein de Technip Energies, une opération qui va lui permettre de renforcer sa participation au capital du groupe d'ingénierie pour la porter autour de 7%. Dans un communiqué, la banque publique d'investissement explique vouloir devenir un actionnaire de référence sur le long terme du spécialiste du GNL, de l'hydrogène et l'éthylène, en accompagnant sa stratégie au service de la transition énergétique. Bpifrance, qui est actionnaire de Technip depuis 2009, a fait l'acquisition de ses actions auprès de TechnipFMC, qui estime aujourd'hui la valeur de sa participation dans son ancienne filiale à quelque 1,2 milliard de dollars.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -2.82%