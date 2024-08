Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: BPA accru de moitié au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Technip Energies publie au titre du premier semestre 2024 (en données ajustées) un BPA en hausse de 49% à 1,04 euro, malgré une marge d'EBIT récurrent en repli de 0,1 point à 7,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 3,16 milliards d'euros.



Son DG Arnaud Pieton met en avant 'l'évolution positive du carnet de commandes et plus généralement la forte demande pour ses offres de services', avec notamment une hausse d'environ 15% des commandes dans son activité TPS (technologie, produits et services).



La société d'ingénierie pour le secteur de l'énergie confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2024 d'un BPA en croissance à deux chiffres, d'une marge d'EBIT récurrent entre 7 et 7,5%, ainsi que d'un chiffre d'affaires entre 6,1 et 6,6 milliards d'euros.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 22,68 EUR Euronext Paris -3,90%