Technip Energies : bond de 78% du résultat net ajusté en 2020 Cercle Finance • 26/02/2021 à 08:38









(CercleFinance.com) - Technip Energies publie un résultat net ajusté en augmentation de 78% à 220 millions d'euros, et une marge d'EBIT récurrent ajustée en diminution de 120 points de base à 5,9% 'en raison de la baisse attendue de la contribution des projets en phase d'achèvement'. A 6,01 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 9%, 'ce qui démontre la force du modèle économique de la société et la bonne exécution des projets malgré un environnement difficile', selon le groupe d'ingénierie pour la transition énergétique. Pour l'exercice 2021, Technip Energies confirme prévoir une marge d'EBIT récurrent ajustée entre 5,5 et 6% (hors charges de scission non récurrentes de 30 millions d'euros) et un chiffre d'affaires ajusté entre 6,5 et sept milliards d'euros.

