Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: bien orienté avec une initiation de broker information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 15:37









(CercleFinance.com) - Technip Energies s'adjuge plus de 3% avec des propos favorables de Jefferies, qui initie une couverture du groupe d'ingénierie pour l'industrie pétro-gazière avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 18 euros, jugeant attrayante sa valorisation.



Le broker estime notamment que 'des capacités d'exécution dominantes dans le GNL le mettent en bonne position pour une résurgence des décisions d'investissements finales', et voit d'un bon oeil sa 'présence croissante sur les marchés à faible émission de carbone'.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +3.36%