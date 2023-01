Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : bat un nouveau record, au-delà des 16E information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 12:58









(CercleFinance.com) - Technip Energies bat un nouveau record absolu, au-delà des 16E : le titre, parti d'un plancher de 8,45E le 2 mars 2022 n'est plus très loin d'un doublement de valeur puisqu'il suffit d'aller chercher 16,9E.

Par rapport à la plus faible clôture historique des 8,8E, Technip Energies devrait se hisser vers 17,6E.





