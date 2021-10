Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : alliance stratégique avec TÜV Rheinland information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Technip Energies indique avoir signé avec TÜV Rheinland une alliance stratégique pour offrir des services de conseil en gestion de projet aux clients des secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la chimie et des mines et métaux. L'alliance, d'une durée de cinq ans, s'appuiera sur les atouts des deux sociétés en tant qu'acteurs de classe mondiale dans leurs industries respectives et leur permettra d'accroître leur présence géographique pour mieux servir les clients à l'échelle mondiale. Cette alliance leur permettra aussi d'étendre leurs activités de conseil en gestion de projet ainsi que leurs capacités de contrôle et de supervision de projet à de nouvelles opportunités de marché afin de créer des services à haute valeur ajoutée pour les clients.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +0.52%