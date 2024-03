Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: accord pour créer une joint-venture information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce la signature d'un protocole d'accord avec SBM Offshore pour la création d'une joint-venture, EkWiL.



La nouvelle société sera un pure player de l'éolien offshore flottant (FOW), capable de proposer une large gamme de solutions aux clients.



EkWiL combinera l'expertise humaine, les capacités d'ingénierie et de livraison, ainsi que les technologies complémentaires de Technip Energies et de SBM Offshore, créant des solutions flottantes intégrées et des offres de livraison de premier plan pour le marché de l'éolien offshore flottant.



'La collaboration est fondamentale pour positionner nos ambitions de manière durable tout en gérant le rythme du développement des infrastructures et les défis économiques de ces systèmes pionniers', a commenté Bruno Chabas, directeur général de SBM Offshore.





