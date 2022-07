Technip Energies: accord de coentreprise aux Emirats information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - En marge de la visite à Paris du président des Emirats Arabes Unis, Technip Energies fait part de la signature d'un accord en vue de la création d'une co-entreprise baptisée NT Energies, avec National Petroleum Construction Company (NPCC).



Basée à Abu Dhabi, la nouvelle co-entreprise vise à accompagner la transition énergétique aux Emirats, et plus largement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par exemple par des services à valeur ajoutée dans l'hydrogène et les projets de décarbonation.



Elle fournira aussi des services de champs et d'installations pétrolières et gazières, de construction et d'efficacité énergétique, ou encore des services de conseil et d'ingénierie en matière d'installations pétro-gazières, sur les énergies alternatives et la recherche.