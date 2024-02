Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: accord avec Uniper pour la capture du CO2 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - La société Technip Energies annonce avoir été sélectionnée par Uniper afin de fournir un package de conception de processus (PDP) destiné au projet de captage du carbone post-combustion de la centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de l'île de Grain, dans le sud-est de l'Angleterre, afin de capturer plus de 2 millions de tonnes de CO2 par an.



Le contrat couvre la conception du procédé pour l'installation de captage, de conditionnement, de liquéfaction et de stockage temporaire du CO2 qui sera ensuite transporté via bateau ou pipeline vers un lieu de stockage permanent, au large des fonds marins.



Dans cette première phase, Technip Energies fournira une solution unique capable d'être appliquée à chacune des trois turbines à gaz, en s'appuyant sur le système éprouvé de captage du CO₂ Shell CANSOLV, ainsi que sur l'expertise en licences de Technip Energies et sa profonde expérience dans l'exécution de projets.



Dans la perspective d'une décision finale d'investissement au milieu des années 2020, la prochaine étape pour Technip Energies, si elle est sélectionnée, sera de fournir l'ensemble de la conception technique initiale (FEED) complète du projet.





