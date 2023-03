Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : +8% et nouveau record à 19,7E information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats, Technip Energies s'échappe vers des territoires inconnus et inscrit un nouveau record à 19,7E: le titre semble comme aspiré vers les 20E et se dirige vers un triplement de valeur depuis ses planchers (8,44E début mars 2022), soit un objectif de 25E





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +7.02%