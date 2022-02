Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : -7,5% à 10,6E, prochain support à 10,4E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - Technip Energies vit une semaine noire avec les sanctions contre la Russie et chute de -7,5% supplémentaires à 10,6E, ce qui porte le repli global à -17%.

Le titre s'enfonce sous son plancher des 10,66E du 23 août 2021 et se rapproche de celui des 10,4E du 19/07/2021.

En cas de rebond, Technip Energie devra effacer les 11,47E, le plancher du 15/12/2021 puis l'ex support oblique moyen terme qui gravite vers 12E.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -7.48%