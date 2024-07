Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies : +6% vers 22,5E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Technip Energies grimpe de +6% vers 22,5E (résistance oblique baissière moyen terme), surpassant la résistance des 22,2E des 7 juin et 5 juillet.

La prochaine étape consistera à retracer la résistance des 23,6E desu 14/15 mai puis du 23 juin (en intraday).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 22,40 EUR Euronext Paris +5,46%