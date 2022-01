Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : +6%, refranchit les 14E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Les investisseurs saluent l'annonce du rachat de 1,8Mns d'actions : Technip Energies bondit de +6% et refranchit les 14E: plus d'obstacle désormais sur le chemin d'un retracement du zénith des 14,5E du 18/10/2021





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +7.39%