Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : -6%, lourd pullback sous les 20,6E information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 19:41









(CercleFinance.com) - Le titre affichait plus de 30% de gain annuel fin avril, il corrige brusquement sous les 19,1E, ouvrant un 'gap' de rupture sous 19,28E et décroche vers 18,15E, au contact de ses planchers du 22 février au 1er mars.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 17,06E du 26 janvier.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -6.35%