Technip Energies : -6%, dévisse vers 11,25E

(CercleFinance.com) - Technip Energies dévisse de -6%, vers 11,25E, enfonçant pour de bon le support des 11,60E, après une première alerte baissière le 6 juillet (aussitôt suivi d'un rebond vers 12,2E).

Le signal est d'autant plus impérieux que le titre matérialise un 'gap' que rien ne laissait présager sous 11,93E.

La correction amorcée sous 13,6E le 3 juin pourrait bien se poursuivre en direction des 10E (ex-résistance du 3 au 15 mars) par le jeu de la règle du report d'amplitude à la baisse sous 11,6E.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -9.35%