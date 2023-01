Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : +5% et nouveau record à 17,8E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Forte accélération au-dessus de 17,06E (+5%): Technip Energies inscrit un nouveau record à 17,8E, soit un doublement par rapport au plancher du 2 mars 2022.

Le sommet du canal haussier se situe vers 18,2E, mais l'objectif pourrait bien se situer vers 20E





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +3.73%