(CercleFinance.com) - Malgré le net repli du pétrole, Technip Energies grimpe de +4%, refranchit les 12,5E: cette nouvelle175 mai) pourrait être couronnée de succès et déboucher sur un test des 14E (dernière résistance testée le 15 février avant plongeon vers 8,8E le 2 mars).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +4.02%