Technip Energies : -4%, pullback sous les 20,75E

(CercleFinance.com) - Technip Energies semble refléter mécaniquement la chute du baril, soit -4%: le titre subit un pullback sous les 20,75E et semble bien parti pour retracer son récent plancher des 20E du 24 octobre au 13 décembre.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -4.07%