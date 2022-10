Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : -3%, rétrograde sous 12,5E information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - Technip Energies ricoche sous 13,13E, cède -3% et rétrograde sous 12,5E: le titre retrouvera un bon soutien vers 12,16E.

Le tendance demeurant positive, le titre pourrait s'attaquer de nouveau à la résistance des 13,60E du 8 juin avec le re-test du zénith des 14,7E (du mois de janvier dernier) en ligne de mire.





