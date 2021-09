Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : +10% en 3 séances, test des 12,1E information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - Technip Energies engrange +10% en 3 séances, 72H après un ultime test des 11E, le titre teste 12,1E. Le franchissement de la résistance des 11,83E du 29 juillet laisse le champs libre pour s'en aller retracer la zone des 12,65E, peut-être les 13,35E dans la foulée (ex-zénith des 4 et 7 juin).

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +3.43%