TechnicolorCreative Studios: point d'activité pour 2022/23

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios a présenté hier soir un point de marché présentant ses anticipations sur l'exercice 2022 et ses estimations préliminaires pour 2023.



Les estimationspour l'EBITDA ajustéaprès loyerspour 2022 sontrevues à la baisseà45-65millions d'euros auxtaux budgetou50-70millions d'euros auxtaux réelspour 2022 (contre une baisse de 120-130 millions d'euros dans la précédente illustration).



La société estime que les difficultés du second semestre 2022 affecteront également 2023.

Technicolor Creative Studios s'attend par ailleurs à un EBITDA ajusté après loyerspour2023'stable ouen légère haussepar rapport à l'atterrissage prévupour2022'.



Le Groupe ajoute travailler 'activement' à un programme de transformation plus large englobant le recrutement de nouveaux employés seniors clefs, l'optimisation des processus et des paramètres de suivi ou encore au transfert d'un plus grand volume de production vers l'Inde.





Valeurs associées TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS Euronext Paris -59.49%