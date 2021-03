Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : vise un CA globalement stable en 2021 Cercle Finance • 11/03/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de 3 006 millions d'euros en 2020 est en baisse de -18,5% à taux constants, intégrant une baisse des Services de Production de -41%. En 2020, le Groupe a réalisé 171 millions d'euros d'économies de coûts, en ligne avec son objectif. L'EBITDA ajusté de 167 millions d'euros est en baisse de 46% à taux constants. L'EBITA ajusté de (56) millions d'euros est en baisse de (98) millions d'euros à taux courants. Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant financier et impôt) de (124) millions d'euros est en baisse de 116 millions d'euros. En 2021, le groupe vise un chiffre d'affaires globalement stable comparé à celui de 2020, un EBITDA ajusté d'environ 270 millions d'euros, un EBITA ajusté d'environ 60 millions d'euros, un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) à l'équilibre et un ratio de levier dette nette sur EBITDA attendue sous le niveau de 4X à fin 2021.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +11.94%