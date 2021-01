Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : vente de l'activité post production Cercle Finance • 15/01/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Technicolor annonce que Streamland Media lui achète son activité post production, pour 30 millions d'euros, vente soumise aux conditions de clôture habituelles et qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2021. 'Cette décision renforce la capacité de Technicolor à se concentrer et à développer ses studios de création phares', explique la société, qui revendique en outre une performance actuelle des activités opérationnelles en ligne avec ses attentes. Technicolor fait part en outre de l'achat de 585.825 actions par son directeur général en décembre, à un prix moyen de 1,83 euro, et de la nomination d'un nouveau censeur au conseil d'administration, à savoir Angelo, Gordon & Co, représenté par Julien Farre.

