Technicolor : suspension des objectifs 2020-2022

(CercleFinance.com) - En raison des difficultés liées à l'évaluation et la quantification des répercussions de la pandémie de coronavirus, qui limitent actuellement ses activités sur plusieurs de ses marchés, Technicolor indique suspendre ses objectifs 2020-2022. Il continue d'implémenter les mesures de réduction de coûts annoncés précédemment et prépare déjà une deuxième phase dans la mise en oeuvre de son programme de transformation, afin d'accélérer les réductions de coûts et les mesures d'efficacité. Technicolor indique aussi que son assemblée générale a adopté notamment le projet de regroupement des actions par attribution d'une action nouvelle pour 27 anciennes, opérations qui se déroulerait entre le 9 avril et le 9 mai.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris -1.05%