Technicolor: se rebaptise 'Vantiva' pour acter sa scission

(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé mardi qu'il abait choisi de se rebaptiser 'Vantiva' à compter du troisième trimestre, un changement de nom qui officialise la scission de sa filiale d'effets visuels, Technicolor Creative Studios (TCS).



La nouvelle marque du spécialiste français de l'image est appelée à regrouper ses activités de maison connectée ainsi que ses activités de services DVD.



Ce changement de nom sera officialisé d'ici la fin du troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des actionnaires.



Dans un communiqué, Technicolor explique que cette structure simplifiée lui permettra de renforcer davantage ses relations avec les clients, tout en établissant une identité alignée sur les besoins de ses marchés principaux tout en réalisant sa stratégie de croissance dans de nouveaux domaines.



Ces annonces interviennent alors que Technicolor organise aujourd'hui à Londres sa journée d'investisseurs, l'occasion pour le groupe de confirmer les nouveaux objectifs d'indicateurs de performance clefs de TCS.



La filiale vise ainsi un EBITDA ajusté après loyers compris entre 120 et 130 millions d'euros en 2022 puis de 140-160 millions d'euros en 2023.



Toutes ces informations étaient accueillies sans grand enthousiasme mardi matin à la Bourse de Paris, où l'action Technicolor cédait 0,1% dans les premiers échanges.





