Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : se félicite de l'amélioration de la note de S&P Cercle Finance • 25/09/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Technicolor se félicite de l'amélioration de la note de S&P Global à ' CCC + ' avec perspectives stables. ' Cette publication reflète la réussite de la restructuration financière du Groupe, grâce à laquelle Technicolor a obtenu 420 millions d'euros (nets de frais) de nouveaux financements et s'est désendetté à la suite de la conversion en capital de 660 millions d'euros de dette ' indique le groupe. Le groupe reste confiant dans l'atteinte des perspectives présentées dans son communiqué de presse du 30 juillet 2020, avec notamment la réalisation d'économies de coûts supérieures à 160 millions d'euros sur l'année.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +5.82%