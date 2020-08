Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : sans réaction à l'annonce de l'AK de 330MnsE Cercle Finance • 05/08/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Technicolor prend +1% (comme le CAC40 et le SBF-120) et reste sans réaction à l'annonce de l'augmentation de capital de 330MnsE: un véritable 'non événement' (même si cela assure la survie du groupe) qui n'a même permis de gagner plus de 2% à l'ouverture, ni de tester la resistance des 2,80E du 26 juin au 21 juillet. Le titre reste divisé par près de 10 en 9 mois: il valait 24E mi-novembre dernier et seulement 2,35E en clôture mi-juillet... il y a tout de même de la marge pour rebondir, en direction de 3,52E (ex-plancher historique du 27 et 29 mai dernier)

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +1.98%