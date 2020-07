Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : restructuration financière approuvée en AG Cercle Finance • 20/07/2020 à 08:56









(CercleFinance.com) - Technicolor annonce, sur la base des informations reçues, que les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière ont été approuvées, à une très large majorité de ses actionnaires, dans le cadre de l'AG prévue ce lundi à huis clos. Par ailleurs, comme prévu, les accords relatifs à la première tranche du nouveau financement ont été conclus le 17 juillet, et cette première tranche sera mise à disposition ce jour, pour un montant d'environ 240 millions d'euros (nets de frais et commissions).

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +8.32%