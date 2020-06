TECHNICOLOR : ouverture d'une procédure de conciliation

(AOF) - A la suite de ses communiqués des 26 mai et 1er juin derniers, Technicolor a annoncé mardi soir avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et les investisseurs potentiels. Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le 2 juin une procédure de conciliation à l'égard de la société Technicolor SA, pour une durée maximum de 2 mois, et a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux et de Maître Gaël Couturier, en qualité de conciliateur.

La société considère que la procédure de conciliation permettra d'encadrer au mieux les discussions avec les créanciers du groupe et les investisseurs potentiels.

La société dit qu'elle veillera à tenir le marché informé de l'issue des négociations.

