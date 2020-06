Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : ouverture d'une procédure de conciliation Cercle Finance • 02/06/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Technicolor annonce avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et les investisseurs potentiels. Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le 2 juin 2020 une procédure de conciliation à l'égard de la société Technicolor SA, pour une durée maximum de 2 mois. La Société considère que la procédure de conciliation permettra d'encadrer au mieux les discussions avec les créanciers du Groupe et les investisseurs potentiels. La Société veillera à tenir le marché informé de l'issue des négociations.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +9.43%