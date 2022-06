Technicolor: objectifs révisés pour la filiale TCS information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 09:44

(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé lundi avoir revu les objectifs de sa filiale d'effets visuels Technicolor Creative Studios, appelée à être scindée, notamment en raison de la pénurie de talents sur le marché, qui complique selon lui la livraison des projets en cours.



Le spécialiste de l'image indique dans un communiqué qu'il prévoit désormais un Ebitda ajusté de 165 à 175 millions d'euros pour TCS cette année, contre une précédente projection qui allait de 176 à 186 millions d'euros.



Sur la base des taux de change de la fin du mois d'avril 2022, son Ebitda ajusté est néanmoins attendu entre 175 et 185 millions d'euros.



Pour 2023, l'Ebitda de TCS est désormais attendu entre 185 et 205 millions d'euros contre 210-220 millions auparavant, mais entre 200 et 220 millions d'euros sur la base des taux de change de la fin avril.



Dans son communiqué, le groupe français explique que ses principales devises, notamment le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling, ont évolué favorablement depuis le début de l'année.



Au niveau du groupe, Technicolor confirme ses objectifs 2022, avec un Ebitda ajusté toujours attendu au-dessus de 140 millions d'euros cette année sur la base des taux utilisés précédemment.



Aux taux de change de fin avril, ses nouvelles hypothèses prospectives font apparaître un objectif de plus de 150 millions d'euros pour l'exercice.



La société ajoute qu'elle continue ses discussions avec des investisseurs dette potentiels, avec une dette privée pour Technicolor hors-TCS pour un montant compris entre 300 à 375 millions d'euros et une ligne de crédit ABL sous réserve des discussions en cours.



Pour Technicolor Creative Studios, c'est un prêt à terme d'un montant compris entre 575 à 650 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 40 millions d'euros qui sont actuellement envisagés.



A la Bourse de Paris, l'action Technicolor se repliait de 0,3% lundi dans les premiers échanges suite à ces annonces.



Pour mémoire, la distribution des titres TCS est prévue dans le courant du troisième trimestre.