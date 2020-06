Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : Moody's dégrade sa note de crédit Cercle Finance • 01/06/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Moody's a fait part vendredi soir d'une dégradation de sa note de crédit sur Technicolor de 'Caa2' à 'Caa3' avec un maintien de sa note sous revue en vue d'autres dégradations, pour 'refléter la probabilité grandissante d'une restructuration de dette'. L'agence de notation rappelle que le groupe a indiqué récemment son intention d'annuler un projet d'augmentation de capital de 300 millions du fait de l'incertitude prolongée des conditions de marché et de l'impact de la pandémie sur son activité. Elle ajoute que si Technicolor a reçu par contre des offres indicatives d'un investisseur tiers et d'un de ses prêteurs existants pour un financement de 400 millions, ce dernier requiert le consentement des créanciers actuels.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +4.53%