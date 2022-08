Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor: Moody's attribue une première note 'B2' à TCS information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 16:26









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a attribué mercredi une première note d'émetteur 'B2', assortie d'une perspective 'stable', à Technicolor Creative Studios (TCS), la filiale d'effets visuels de Technicolor appelée à être prochainement scindée



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière attribue cette note, qu'elle qualifie de plutôt médiocre, à la forte exposition de TCS vis-à-vis des cycles économiques, à la taille limitée de son marché et à la concentration élevée de ses clients.



Pour mémoire, la distribution des titres TCS aux actionnaires de Technicolor est prévue dans le courant du troisième trimestre.



La première cotation des titres sur Euronext Paris devrait intervenir une fois obtenu le feu vert des actionnaires à l'opération, à l'issue de l'assemblée générale programmée au mois de septembre.





Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +3.17%