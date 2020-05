Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor-Moody's abaisse la note CFR à "Caa2" Reuters • 26/05/2020 à 11:36









PARIS, 26 mai (Reuters) - L'agence d'évaluation financière Moody's a abaissé mardi sa note de crédit CFR ("corporate family rating") sur Technicolor TCH.PA à 'Caa2' contre 'Caa1', s'inquiétant des répercussions de la pandémie de coronavirus sur les performances opérationnelles du spécialiste des technologies de l'image. Moody's s'inquiète aussi des incertitudes entourant l'augmentation de capital prévue de 300 millions d'euros qu'elle juge nécessaire pour renforcer les liquidités du groupe. Technicolor, dont Bpifrance détient 7,6% du capital, a suspendu fin mars ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la pandémie et annoncé au début du mois un renforcement de ses réductions de coûts. A la Bourse de Paris, l'action Technicolor a effacé ses gains après l'annonce de Moody's et reculait de 1,05% à 3,76 euros en fin de matinée. (Blandine Hénault)

