Technicolor: la note de Moody's sous surveillance positive

(CercleFinance.com) - Moody's a indiqué hier soir avec placé sous surveillance avec implication positive la notation de solidité financière 'Caa2' attribuée à Technicolor.



L'agence explique que cette décision fait suite à l'annonce, en début de semaine, de l'approbation par les actionnaires du groupe du projet de scission et cotation en deux sociétés distinctes, qui sera effectif le 27 septembre.



Les actionnaires du spécialiste de l'image ont ratifié mardi dernier la distribution de 65% du capital de la division d'effets spéciaux Technicolor Creative Studios (TCS).



Dans un communiqué, Moody's souligne que les revenus de Technicolor vont être amputés de 20% suite à cette opération de scission, avec un résultat opérationnel (Ebitda) appelée à diminiuer quelque 40%, mais que ce schéma va aussi lui permettre de ramener son endettement net de 1,2 milliard d'euros aujourd'hui à 375 millions d'euros.



L'action Technicolor était en hausse de 1,6% vendredi à la Bourse de Paris suite à ces commentaires. Elle affiche un repli de l'ordre de 2,5% sur l'ensemble de la semaine.





