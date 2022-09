Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor: la distribution des actions TCS est lancée information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé hier soir le lancement de la distribution en nature des 65% du capital de sa filiale d'effets visuels Technicolor Creative Studios (TCS) à ses actionnaires.



Cette décision fait suite suite à la levée de l'ensemble des conditions suspensives relatives à l'opération de scission, une étape 'clé' du processus de séparation qui avait été dévoilé en février dernier par la société.



L'admission des actions TCS aux négociations sur Euronext à Paris aura lieu le 27 septembre, suivie de la livraison des titres en date du 29 septembre.



Selon le schéma retenu, les actionnaires du groupe recevront une action TCS pour chaque action Technicolor détenue, ce qui correspondra à la distribution de quelque 355,3 millions d'actions TCS.



Le prix de référence technique de chaque action TCS - en vue de l'ouverture de la séance de Bourse du 27 septembre - a été fixé à 1,9539 euro par action, un prix technique 'purement indicatif' selon Technicolor, et qui ne peut être utilisé pour déterminer le prix de négociation futur des actions TCS.





