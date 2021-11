Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : hausse de 71% de l'EBITDA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Technicolor publie un EBITDA ajusté de 176 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 71,3% à taux constants, reflétant des améliorations opérationnelles et financières principalement dans la division Technicolor Studios Créatifs. A 2,05 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a baissé de 4,4% à changes constants, affecté par une pénurie des composants clés qui a empêché l'activité de répondre pleinement à une demande en hausse et malgré une forte reprise en effets visuels et en animation. Se disant en bonne voie pour réaliser son plan d'économies de coûts d'environ 115 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice 2021, Technicolor confirme les objectifs annoncés à l'occasion de la publication de ses résultats 2020, en 11 mars dernier.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris -2.50%