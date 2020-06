Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : fait un point sur le processus de négociations Cercle Finance • 12/06/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé que, dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 2 juin, les négociations avec ses prêteurs avancent. ' Afin de faciliter la mise en oeuvre d'une opération de restructuration, la Société souhaite avoir la possibilité de demander, le cas échéant, (i) l'ouverture en France d'une sauvegarde financière accélérée (SFA) visant Technicolor SA et (ii) la reconnaissance de la SFA aux États-Unis, conformément à la réglementation applicable (la 'Procédure de Reconnaissance') ' indique le groupe. ' La Procédure de Reconnaissance est une procédure qui a pour seul objectif d'acter des effets d'une procédure étrangère aux États-Unis (ici la SFA française), dans un processus allégé ' rajoute Technicolor. ' Alors que la mise en oeuvre d'une opération de restructuration en conciliation nécessite le consentement de 100 % des prêteurs concernés au titre des Contrats de Crédit, la SFA permettrait la mise en oeuvre d'une telle opération avec seulement l'accord de la majorité des 2/3 des prêteurs concernés '.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris -1.94%