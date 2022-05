Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor: en retrait après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Technicolor recule de plus de 4% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 756 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, quasi stable à taux de change constant et en progression de 6,6% à taux de change courant.



L'EBITDA ajusté s'est accru de 28,6% à taux constant à 55 millions d'euros, soit une marge en hausse de 169 points de base à 7,2%, et le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts s'est amélioré à -126 millions, contre -200 millions au premier trimestre 2021.



'L'environnement commercial a été marqué par deux tendances contraires : une forte demande pour les produits de TCS et de maison connectée d'une part, mais des difficultés d'approvisionnement persistantes d'autre part', souligne le groupe.





