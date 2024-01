Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technicolor CS: plus de 574.000 actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Lazard Frères Banque a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'OPAS visant les actions Technicolor Creative Studios, le concert composé des principaux actionnaires institutionnels a acquis 574.276 actions par l'intermédiaire de l'acheteur désigné.



Pour rappel, l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) s'est déroulée du 14 au 29 décembre 2023 inclus, au prix unitaire de 1,63 euro. Le concert a par ailleurs acquis pendant cette période 959.892 actions émises ou à émettre suite à l'exercice de BSA.



À la clôture de l'OPAS, le concert détient ainsi 29.161.567 actions Technicolor Creative Studios, soit 97,33% du capital et des droits de vote du spécialiste des effets visuels. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.





