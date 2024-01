Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technicolor CS: cotation suspendue information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Suite à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant ses titres, Technicolor Creative Studios a demandé la suspension de la cotation de ses actions à Euronext Paris à compter de ce jour et jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



Pour rappel, l'OPAS visant les actions Technicolor Creative Studios, déposée par Lazard Frères Banque pour le compte de certains membres du concert des principaux actionnaires institutionnels, a été ouverte du 14 au 29 décembre inclus.



Les initiateurs s'engageaient irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 1,63 euro, la totalité des 1.374.780 actions non détenues par les membres du concert, représentant 4,74% du capital, en vue d'un retrait obligatoire dès la clôture de l'OPAS.





