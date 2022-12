Technicolor CS chute : besoin de liquidités anticipé à partir du deuxième trimestre 2023

(AOF) - Quinze jours après un sévère avertissement, qui avait entraîné un affaissement de l’action, Technicolor Creative Studios a présenté des comptes trimestriels dégradés. En Bourse, l’action groupe spécialisé dans les effets spéciaux chute de nouveau de 7,11% à 0,273 euro. Il a averti à cette occasion qu’il pourrait être confronté à un besoin de liquidités à partir du deuxième trimestre 2023.

Au troisième trimestre, Technicolor Creative Studios a enregistré un Ebitda ajusté après loyers de 9 millions d'euros contre 23 millions d'euros au troisième trimestre 2021, se traduisant par une marge en baisse de 14,8% à 4,2%.

La marge de The Mill (Publicité) s'est contractée en raison de la baisse des ventes, combinée au manque de talents expérimentés, conduisant à ne pas remporter certains projets à marge élevée. Par ailleurs, chez MPC (Effets visuels Films & Séries), la pénurie de talents expérimentés et les départs de collaborateurs clés ont entraîné une baisse de l'efficacité de la production. Cela a généré une augmentation des coûts et des retards de production, notamment au cours du troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 36,9% à 215 millions d'euros. La progression est ressortie à 26,2% à taux de change constants.

Dans le même temps, le flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté des loyers s'établit à -59 millions d'euros au troisième trimestre, contre -12 millions d'euros sur la même période, un an auparavant.

Technicolor Creative Studios a enfin indiqué qu'il entend prochainement engager des discussions avec toutes les parties prenantes et/ou des investisseurs tiers, afin d'adresser son besoin de liquidité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.