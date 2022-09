Technicolor Creative Studios trébuche lors de son entrée en Bourse

(AOF) - Technicolor Creative Studios chute de 22,71% à 1,51 euro pour son premier jour de cotation après être tombé jusqu'à 1,40 euro. Le prix de référence technique pour l'action Technicolor Creative Studios (s'élevant à 1,9539 euro par action) à l'ouverture de la séance de bourse a été confirmé par une notice diffusée par Euronext Paris le 26 septembre 2022. Sur cette base, la société affichait une capitalisation de 1,07 milliard d'euros. Cette entrée sur le marché intervient après la distribution de 65% de ses actions par Technicolor à ses actionnaires et sa cotation simultanée sur Euronext Paris.

Le groupe s'est organisé en quatre principales lignes de services – MPC (Effets visuels Films & Séries), The Mill (Publicité), Mikros Animation, et Technicolor Games.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a bondi de 53,3% à 409 millions d'euros. Il s'était élevé à 601 millions d'euros en 2021. Le résultat avant charges financières et impôts est lui passé de -5 millions d'euros à 19 millions d'euros entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022. Technicolor Creative Studios affiche ainsi au 30 juin une marge d'Ebit de 4,7%. L'Ebitda ajusté après loyers est pour sa part passé de 22 à 43 millions d'euros.

Le groupe prévoit un Ebitda ajusté après loyers de 120-130 millions d'euros au 31 décembre 2022 et de 140-160 millions d'euros au 31 décembre 2023.

La priorité du groupe est de se concentrer sur le désendettement au cours des deux prochaines années afin d'aligner l'effet de levier sur celui des pairs cotés en bourse. Technicolor Creative Studios affiche un objectif d'environ 3,5 fois l'effet de levier net, c'est-à-dire la dette nette sur Ebitda ajusté après loyers à moyen terme.

Christian Roberton, directeur général de Technicolor Creative Studios, a déclaré : “ En tant que société indépendante, nous bénéficierons d'une plus grande flexibilité stratégique et financière pour étendre notre leadership et capitaliser sur des opportunités majeures d'un marché du contenu visuel en pleine croissance. Mon ambition est de construire la société d'arts visuels la plus performante au monde.”

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.