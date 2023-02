Technicolor Creative Studios nomme une Directrice générale et retire les perspectives 2023

(AOF) - Le Conseil d'administration de Technicolor Creative Studios a nommé avec effet immédiat Caroline Parot au poste de Directrice générale par intérim, en charge de l’accélération de la transformation du groupe à l’échelle mondiale, et de la mise en œuvre d'un programme d'amélioration opérationnelle. Elle avait été nommée Senior Advisor du groupe le 30 novembre 2022. Elle était précédemment Directrice générale d'Europcar Mobility Group SA après avoir travaillé pendant 6 ans chez Technicolor SA.

Parallèlement, le groupe spécialisé dans les effets spéciaux travaille activement à des discussions constructives avec ses principaux créanciers (dont les cinq principaux créanciers qui représentent ensemble plus de 70% de l'encours de la dette) et certains actionnaires clés, afin de réajuster sa dette et sa structure capitalistique, pour répondre à ses besoins de liquidité à partir du deuxième trimestre 2023.

" Les bénéfices des actions déployées depuis le quatrième trimestre 2022 ne devant se matérialiser que progressivement au cours de cette année, les résultats 2022 et 2023 seront encore impactés par les coûts additionnels engagés et restant à engager pour certains projets clients " a prévenu la société.

Technicolor Creative Studios s'attend désormais à ce que l'Ebitda ajusté pour 2022 s'établisse à environ 20 millions d'euros et à ce que l'Ebitda ajusté pour 2023 soit en-dessous de ses précédentes perspectives.

En outre, le groupe s'attend à ce que 2023 soit une année de transition et a donc décidé de retirer ses perspectives pour 2023 sous réserve d'une évaluation plus approfondie des actions d'amélioration en cours. Le groupe prévoit un fort rebond en 2024 et un retour à une rentabilité normalisée en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Recul historique du marché chinois

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.