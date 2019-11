Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor : changement de directeur général Cercle Finance • 06/11/2019 à 07:53









(CercleFinance.com) - Technicolor annonce que son conseil d'administration a nommé Richard Moat en tant que directeur général en remplacement de Frédéric Rose. Il lui succède aussi en tant qu'administrateur au sein du conseil d'administration. 'En tant que directeur général de Eir Limited (de 2014 à 2018), premier opérateur de télécoms irlandais, il a mené à bien le redressement de la société, tout en créant plus d'un milliard d'euros de valeur actionnariale', souligne-t-il. Par ailleurs, Technicolor affirme avoir enregistré 'un trimestre solide, marquant une amélioration des performances d'Ebitda ajusté et de flux de trésorerie disponible par rapport à l'année dernière malgré des ventes légèrement inférieures à taux de change constants'.

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +0.63%